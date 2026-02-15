Павел Василенко

Финалист Лиги Европы в ближайшее время может продолжить карьеру в Казахстане. По информации AmanVIBE, украинский защитник Валерий Лучкевич находится в шаге от подписания контракта с Атырау.

В сезоне 2014/15 Лучкевич выступал за Днепр и стал одним из игроков команды, которая сенсационно добралась до финала Лиги Европы. Тот еврокубковый поход стал самой яркой страницей в истории клуба и важным этапом в карьере самого футболиста.

После успешного сезона в Европе украинский латераль перебрался в Бельгию, где подписал контракт со Стандардом. Там он провел несколько сезонов, получив опыт игры в одном из ведущих чемпионатов Западной Европы.

Последним клубом Лучкевича было Динамо, однако закрепиться в основном составе киевской команды защитнику не удалось. В настоящее время стороны находятся на финальной стадии переговоров, и ожидается, что уже на следующей неделе футболист присоединится к Атырау и начнет подготовку к ближайшим матчам сезона.