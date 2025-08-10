Экс-игрок Карпат: «Лупашко говорил одно, а руководство – другое»
Футболист выразил свое мнение
около 2 часов назад
Полузащитник Оболони Максим Чех в интервью сайту «Украинский футбол» вспомнил свой прошлый сезон в Карпатах.
«Карпаты в последний момент перед началом чемпионата поставили меня перед фактом, что Владислав Лупашко на меня не рассчитывает. Я был удивлён, мягко говоря, такому решению.
На тот момент все команды уже прошли сборы и были укомплектованы, поэтому я не нашёл никаких вариантов. Через полгода для клубов стало проблемой, что я не играл. Вот так прошёл год.
Лупашко говорил одно, а руководство – другое. Однако я знаю, что это было решение тренера. Хотя он мне особо не объяснил, догадываюсь, в чём проблема. Не хочу пока об этом говорить».
В июле этого года Чех как свободный агент перешел в Оболонь и уже дебютировал за неё в гостевом матче против Металлиста 1925 (0:0) в рамках первого тура УПЛ.
Во втором туре в воскресенье, 10 августа, команда примет АлександрИю. Встреча начнется в 13:00 по Киеву.