Полузащитник Оболони Максим Чех в интервью сайту «Украинский футбол» вспомнил свой прошлый сезон в Карпатах.

«Карпаты в последний момент перед началом чемпионата поставили меня перед фактом, что Владислав Лупашко на меня не рассчитывает. Я был удивлён, мягко говоря, такому решению.

На тот момент все команды уже прошли сборы и были укомплектованы, поэтому я не нашёл никаких вариантов. Через полгода для клубов стало проблемой, что я не играл. Вот так прошёл год.

Лупашко говорил одно, а руководство – другое. Однако я знаю, что это было решение тренера. Хотя он мне особо не объяснил, догадываюсь, в чём проблема. Не хочу пока об этом говорить».