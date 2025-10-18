Экс-игрок сборной Украины начал тренерскую карьеру
В хорошо знакомом клубе
Экс-футболист сборной Украины Денис Олейник вернулся в финский клуб Сейняйоки, получив должность в структуре клуба.
Украинец начнет работать главным тренером второй команды СИК, совмещая с ролью ассистента в академии. Он подписал двухлетний контракт на сезоны 2026–2027 годов.
В декабре прошлого года Олейник завершил профессиональную карьеру и получил тренерскую квалификацию УЕФА.
За свою карьеру уроженец Черновцов сыграл за Динамо, Нефтяник, Арсенал Киев, Металлист, Днепр, Десну, Гелиос, Ворсклу, ЛНЗ, Витесс (Нидерланды), Дармштадт (Германия), СИК (Финляндия).
Денис дебютирует в новой роли в субботу, когда резервисты СИК сыграют с ПК-35 Вантаа в финальном матче сезона. В этом матче он будет исполнять обязанности помощника главного тренера Паулу Лопеша.
