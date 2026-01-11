Энрике может возглавить Манчестер Юнайтед
«Красные дьяволы» определились с заменой Рубена Аморима
около 10 часов назад
Луис Энрике/фото: ПСЖ
Испанский специалист и главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике может в ближайшее время возглавить английский Манчестер Юнайтед, сообщает GiveMeSport.
По информации источника, тренер, который признан лучшим коучем мира 2025 года, не проявляет особого желания продолжать контракт с парижанами и рассматривает возможность нового вызова в своей карьере, а именно работы в Манчестере.
В текущем сезоне Манчестер Юнайтед занимает седьмое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 32 очка в 21 проведенном матче.
