Испанский специалист и главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике может в ближайшее время возглавить английский Манчестер Юнайтед, сообщает GiveMeSport.

По информации источника, тренер, который признан лучшим коучем мира 2025 года, не проявляет особого желания продолжать контракт с парижанами и рассматривает возможность нового вызова в своей карьере, а именно работы в Манчестере.

В текущем сезоне Манчестер Юнайтед занимает седьмое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 32 очка в 21 проведенном матче.

Ранее Энрике сделал заявление о нежелании Дембеле продолжить контракт с ПСЖ.