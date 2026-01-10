Вингер ПСЖ Усман Дембеле отказался продлевать контракт с клубом, недовольный финансовыми условиями нового соглашения, сообщает Footmercato.net. Парижский клуб ведет масштабную кампанию по продлению контрактов с ключевыми игроками, пытаясь сохранить внутреннюю иерархию зарплат, чтобы избежать недовольства отдельных футболистов.

Дембеле было предложено новое соглашение с зарплатой около 30 миллионов евро в год, однако сам игрок рассчитывает получать почти вдвое больше. В результате стороны пока далеки от компромисса. Действующий контракт 28-летнего футболиста действует до июня 2028 года, однако ПСЖ стремится сохранить вингера в составе команды.

В этом сезоне Дембеле провел 18 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Кроме того, он стал обладателем Золотого мяча, получил награду The Best и был признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона 2024/25.

