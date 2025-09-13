Эпицентр одержал первую победу в УПЛ благодаря пенальти, обыграв в гостях Рух
Судьбу поединка решил один мяч
В матче пятого тура Украинской Премьер-лиги львовский Рух на стадионе «Арена Львов» принимал Эпицентр из Каменца-Подольского. Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0.
Единственный мяч был забит во втором тайме – пенальти реализовал Хоакин Сифуэнтес.
В компенсированное время Рух получил право на пенальти, но Бекназ Алмазбеков пробил мимо штанги.
Таким образом, Эпицентр прервал проигрышную серию из четырех матчей и одержал первую победу в УПЛ.
На данный момент Рух занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе три балла. Эпицентр набрал три очка и поднялся на 12-ю позицию.
УПЛ, 5-й тур
Рух – Эпицентр – 0:1
Гол: Сифуэнтес, 70 (пен).
