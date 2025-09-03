Эпицентр неожиданно указал на дверь воспитаннику Динамо с международным опытом
Молодой футболист отметился пятью результативными действиями в восьми матчах
около 2 часов назад
Нападающий Эпицентра Иван Демиденко покинул команду. Об этом сообщает прессслужба клуба.
22-летний форвард отметился за Эпицентр голом и четырьмя результативными передачами в восьми матчах с осени 2024 года. Выиграл чемпионский титул Первой лиги.
Демиденко является воспитанником киевского Динамо. Также был в системе Черкащины и донецкого Олимпика. Позже защищал цвета литовской Минии, греческого Астераса и закарпатского Миная.
Завершилось сотрудничество футбольного клуба «Эпицентр» с нападающим Иваном Демиденко, который в октябре прошлого года стал игроком нашей команды.
В сезоне 2024/2025 годов Иван Демиденко сыграл в 8 матчах, в которых отметился 1 голом и 4 голевыми передачами. ФК «Эпицентр» благодарит Ивана за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере!
Ранее футболист Эпицентра вошел в символическую сборную четвертого тура УПЛ.