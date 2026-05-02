Сергей Разумовский

В 26-м туре украинской Премьер-лиги состоялись два важных матча, которые повлияли на турнирную борьбу в нижней части таблицы. В частности, ровенский Верес на своем поле поделил очки с Эпицентром в результативном поединке, который завершился со счетом 3:3.

Гости очень активно начали встречу и уже в начале матча смогли создать комфортное преимущество. Сначала на 5-й минуте счет открыл Сидун, а уже через несколько минут Миронюк удвоил преимущество команды из Каменец-Подольского. После перерыва Верес сумел быстро вернуть интригу в игру: сначала на 50-й минуте отличился Бойко, а через четыре минуты Ндукве сравнял счет.

Однако Эпицентр снова вышел вперед — Сидун оформил дубль на 56-й минуте. Казалось, что гости смогут довести матч до победы, однако в конце встречи ровенская команда спасла ничью. На 87-й минуте Ципот установил окончательный счет.

Еще один поединок тура между Александрией и Колосом оказался непростым из-за длительной паузы. В первом тайме преимуществом владели гости из Ковалевки. Они сумели дважды отличиться до перерыва: сначала на 24-й минуте забил Денисенко, а на 40-й минуте преимущество удвоил Демченко.

После окончания первой половины встречи игру прервала воздушная тревога. Из-за нее матч пришлось приостановить более чем на четыре часа. Несмотря на сложную ситуацию, обе команды согласились ждать до позднего вечера, чтобы всё-таки доиграть поединок в тот же день.

После отмены тревоги команды вернулись на поле и провели второй тайм. Колос сохранил контроль над игрой и в конце встречи закрепил своё преимущество. На 87-й минуте Хрипчук забил третий мяч, окончательно сняв вопрос о победителе — 3:0 в пользу гостей.

После этих результатов Верес имеет 30 очков и сохраняет некоторый отрыв от Эпицентра, который набрал 26 баллов. В то же время команда из Каменец-Подольского гарантировала себе избегание прямого вылета, поскольку Александрия, имеющая 13 очков, уже не сможет догнать её в турнирной таблице. Колос благодаря победе набрал 43 очка и поднялся выше Кривбасса, у которого на данный момент 41 балл.

УПЛ, 26-й тур

Верес – Эпицентр 3:3

Голы: Бойко, 50, Ндукве, 54, Ципот, 87 - Сидун, 5, 56, Миронюк, 8

Верес: Горох, Стамулис, Ципот, Вовченко, Смиян, Харатин, Бойко, Фабриcиу (Клёц, 78), Гонсалвеш, Ндукве, Стень (Баия, 72)

Эпицентр: Билык, Кирюханцев, Григоращук, Нил, Климец, Себериу, Липовуз, Рохас, Миронюк (Запорожец, 80), Лучкевич (Сифуэнтес, 73), Сидун (Супряга, 80)

Предупреждения: Ндукве 14, Фабрисиу, Гонсалвеш 26, Бойко 37, Смиян 84 – Рохас 14, Сидун 64

Александрия – Колос 0:3

Голы: Денисенко, 24, Демченко, 40, Хрипчук, 87

Александрия: Долгий, Бутко, Кампос, Боль (Прокопенко, 46), Огарков, Жонатан (Теди Цара, 46), Мышнёв (Матеус, 46), Булеца, Ващенко, Кастильо, Ндиага (Туати, 63)

Колос: Пахолюк, Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник, Теллес (Челядин, 90+1), Демченко (Хрипчук, 85),Денисенко (Ррапай, 72), Салабай, Тахири (Захарьков, 85), Кане (Гусол, 72)

Предупреждения: Кастильо 43 – Козик 43, Салабай 43