Павел Василенко

Опытный полузащитник Кристиан Эриксен впервые в своей насыщенной карьере наденет футболку немецкого клуба.

По данным источников из Германии, датский игрок сборной вскоре подпишет контракт с Вольфсбургом.

Эриксен является свободным агентом с момента истечения срока его контракта с Манчестер Юнайтед этим летом, и перед завершением трансфера еще нужно выполнить определенные формальности.

Датчанин выступал за манкунианцев с 2022 года, и в 107 матчах, сыгранных за «красных дьяволов», забил восемь голов и отдал 19 результативных передач.