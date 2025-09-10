Эриксен покинул Манчестер Юнайтед и впервые в своей карьере наденет футболку немецкого клуба
Футболист определился с новой командой
21 минуту назад
Фото - Getty Images
Опытный полузащитник Кристиан Эриксен впервые в своей насыщенной карьере наденет футболку немецкого клуба.
По данным источников из Германии, датский игрок сборной вскоре подпишет контракт с Вольфсбургом.
Эриксен является свободным агентом с момента истечения срока его контракта с Манчестер Юнайтед этим летом, и перед завершением трансфера еще нужно выполнить определенные формальности.
Датчанин выступал за манкунианцев с 2022 года, и в 107 матчах, сыгранных за «красных дьяволов», забил восемь голов и отдал 19 результативных передач.