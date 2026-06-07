Павел Василенко

Товарищеский матч сборных Дании и Украины был прерван и досрочно завершен на 65-й минуте при счете 2:1 в пользу хозяев.

Во время матча датский полузащитник Кристиан Эриксен пережил еще одну остановку сердца, почти через пять лет во время Евро-2021.

После нескольких минут на земле Эриксена доставили в ближайшую больницу. Матч был отменен.

Представители сборной Дании подтвердили, что Эриксен в сознании, и его состояние стабильно. Официальное заявление: «Кристиан Эриксен находится в сознании и, учитывая обстоятельства, чувствует себя хорошо. Матч был отменен».

Товарищеский матч

Дания – Украина – 2:1 (остановлен на 65-й минуте)

Голы: Доргу, 13, Меле, 36 – Цыганков, 44.