Сергей Разумовский

Президент УАФ Андрей Шевченко отреагировал на победу сборной Украины над Польшей в товарищеском матче во Вроцлаве. Поединок завершился со счетом 2:0 и стал дебютным для национальной команды под руководством Андреа Мальдеры.

После игры Шевченко опубликовал пост в Instagram, в котором поздравил команду с успешным результатом, а также отдельно отметил удачный старт нового тренерского штаба.

Поздравляю команду с победой. Андреа Мальдеру и его тренерский штаб — с успешным дебютом во главе национальной команды. Впереди много работы и важных матчей. Благодарю болельщиков за поддержку сборной. Двигаемся дальше. Слава Украине! Андрей Шевченко

