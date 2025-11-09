Ещё один футболист сборной Франции не сыграет против Украины
17 минут назад
Фото - Getty Images
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам был вынужден внести изменения в состав команды.
В субботу Тоттенхэм сыграл с Манчестер Юнайтед вничью — 2:2. Форвард Рандаль Коло Муани был в стартовом составе «шпор». Однако он не вышел на поле во втором тайме и был заменен.
Журналист Фабрис Хокинс из RMC Sport сообщил, что Коло Муани получил перелом челюсти. Нападающий не сможет играть в ближайших матчах отбора ЧМ-2026 против Украины (13 ноября) и Азербайджана (16 ноября). Дешам вызвал на его место Флориана Товена.
Коло Муани за сборную Франции провел 31 матч, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.
Отметим, что из-за травм в сборную Франции не были вызваны:
- Усман Дембеле
- Дезире Дуэ
- Орельен Чуамени
- Адриен Рабьо
- Маркус Тюрам