Павел Василенко

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам был вынужден внести изменения в состав команды.

В субботу Тоттенхэм сыграл с Манчестер Юнайтед вничью — 2:2. Форвард Рандаль Коло Муани был в стартовом составе «шпор». Однако он не вышел на поле во втором тайме и был заменен.

Журналист Фабрис Хокинс из RMC Sport сообщил, что Коло Муани получил перелом челюсти. Нападающий не сможет играть в ближайших матчах отбора ЧМ-2026 против Украины (13 ноября) и Азербайджана (16 ноября). Дешам вызвал на его место Флориана Товена.

Коло Муани за сборную Франции провел 31 матч, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

Отметим, что из-за травм в сборную Франции не были вызваны: