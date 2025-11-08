Тоттенхэм и МЮ открывали программу 11 тура АПЛ. Матч в Лондоне завершился со счетом 2:2.

Минимальное преимущество в счете держалось на стороне Юнайтед большую часть времени, когда на 32-й минуте Мбеумо заставил замолчать болельщиков Тоттенхэма на их собственном стадионе.

Команда Рубена Аморима попыталась удержать минимальное преимущество в счете, однако на 84-й минуте гол Теля перевернул матч для лондонцев, которые, окрыленные успехом, понеслись забивать еще.

В компенсированное время, казалось бы, Тоттенхэм забил победный гол усилиями Ришарлисона. МЮ, несмотря на упущенную победу, нашел в себе силы уйти в атаку и был вознагражден голом де Лигта, который принес ничью Юнайтед.

АПЛ. 11 тур

Тоттенхэм - МЮ 2:2

Голы: Тель, 84, Ришарлисон, 90+1 Мбемо, 32, де Лигт, 90+6