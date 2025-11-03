По информации Sport.ua, украинский защитник Александр Зинченко из английского Ноттингем Форест не сможет помочь сборной Украины в ключевых матчах отбора на ЧМ-2026 против Исландии и Франции.

Тренерский штаб под руководством Сергея Реброва решил не вызывать Зинченко, предоставив ему время на восстановление после травмы. Изначально планировалось, что Александр присоединится к сборной для обследования, но от этой идеи отказались.

Напомним, что Зинченко получил травму паха в конце первого тайма матча Лиги Европы против Порту (0:2), который состоялся 23 октября. Главный тренер Ноттингем Форест Шон Дайч отметил, что восстановление игрока займет больше времени, чем предполагалось изначально.