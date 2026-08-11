Сергей Разумовский

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку в ближайшее время станет футболистом Фенербахче. О будущем трансфере сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

🚨🟡🔵 Romelu Lukaku to Fenerbahçe, here we go! Green light from Napoli as club to club agreement has been reached.



New bid revealed last night worth over €6m has been accepted, Lukaku has also agreed all terms.



Verbal agreement so far, paperwork to be checked today. pic.twitter.com/LrgF8wwXxK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026

По информации журналиста, Наполи согласился продать форварда турецкому клубу. Стороны достигли принципиальной договоренности после того, как Фенербахче представил новое предложение по трансферу Лукаку.

Сумма обновленного предложения, которое неаполитанцы получили ночью перед сообщением о соглашении, превышает шесть миллионов евро. Наполи принял эти условия и дал согласие на переход бельгийского нападающего.

Сам Лукаку уже согласовал все условия личного контракта с Фенербахче. В настоящее время между футболистом и турецким клубом достигнуто устное соглашение. В ближайшее время представители обеих команд должны проверить все детали сделки и подготовить необходимые документы для официального оформления трансфера.

Ромелу Лукаку присоединился к Наполи в 2024 году. До перехода в неаполитанскую команду он уже успел поиграть в Англии, Италии и других европейских странах, выступая за ряд известных клубов.

В прошлом сезоне бельгийский форвард провел за Наполи семь матчей. За это время он забил один гол и получил одну желтую карточку.

Ранее из Наполи в турецкий чемпионат перебрался другой нападающий Виктор Осимхен.