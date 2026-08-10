Полесье обыграло Харьков и одержало вторую подряд победу в УПЛ.
Голы Андриевского, Чоботенко и Брагару принесли команде Житомира домашнюю победу
Фото: УПЛ
Житомирское Полесье одержало победу над Харьковом в матче второго тура украинской Премьер-лиги.
В составе хозяев голами отметились Андриевский, Чоботенко и Брагару. Гости ответили точным ударом Итодо.
УПЛ. 2-й тур
Полесье – Харьков – 3:1
Голы: Андриевский, 28, Чоботенко, 61, Брагару, 65 – Итодо, 82
Динамо одержало победу над Вересом благодаря голу Пономаренко с пенальти в компенсированное время.