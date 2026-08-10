Карпаты разгромили ЛНЗ и одержали вторую победу подряд в УПЛ.
В составе победителей забивали Бабогло, Калеро и Виейра
Фото: УПЛ
Львовские Карпаты обыграли ЛНЗ в матче второго тура украинской Премьер-лиги.
Все мячи хозяева забили во втором тайме — отличились Владислав Бабогло, Иван Калеро и Фелипе Виейра. В конце встречи игрок ЛНЗ Теди Цара не реализовал пенальти — его удар отбил вратарь.
УПЛ. 2-й тур
Карпаты – ЛНЗ – 3:0
Голы: Бабогло, 67, Калеро, 77, Виейра, 86
Карпаты набрали шесть очков в двух турах и 15 августа сыграют против Буковины. ЛНЗ имеет одно очко и 16 августа встретится с Черноморцем.
Полесье обыграло Харьков и добилось второй подряд победы в УПЛ.
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