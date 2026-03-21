Александр Сукманский

Эспаньол может продолжить стремительное падение с претендентов на квалификацию в Лигу чемпионов в конце 2025 года: в субботнем матче Ла Лиги каталонцы примут Хетафе, который может обойти их в таблице в случае победы.

Команды, фаны, реальные эмоции – всё это о футболе. Букмекерский бренд GGBET усиливает впечатления от игры, чтобы каждый болельщик чувствовал себя частью большого события. Держи свою линию!

Эспаньол не выигрывает в Ла Лиге уже 11 туров подряд (4 ничьи, 7 поражений). Серия началась в начале года после пяти побед подряд. Команда стартует тур на 8-м месте, в 4 очках от топ-6 и в 11 очках от зоны вылета. Победа дома (первая с 7 декабря, после 2 ничьих и 3 поражений) могла бы возродить европейские амбиции каталонцев.

Хетафе подходит к матчу с отставанием в 2 очка от Эспаньола – ситуация, казавшаяся маловероятной ещё в начале февраля. С 21-го тура команда Хосе Бордаласа улучшила игру (4 победы, 2 ничьи, 2 поражения) и поднялась в таблице, хотя все ещё имеет второй худший атакующий показатель в Ла Лиге. В предыдущем туре Хетафе проиграл 0:1 Атлетико на выезде – первое поражение 2026 года (2 победы, 2 ничьи) и вторая подряд игра на выезде в меньшинстве.

История противостояний

Эспаньол выиграл 5 из последних 7 матчей всех турниров против Хетафе (2 поражения). Последние 5 встреч заканчивались с ровно одним голом.

Горячая статистика

Эспаньол пропускал ровно один гол в первом тайме в каждом из последних 4 домашних матчей.

Последние 8 матчей Эспаньола завершались с голами обеих команд.

Хетафе получал красную карточку в 3 из последних 4 матчей.

Лишь в одном из последних 7 матчей Хетафе забивали обе команды.

Ключевые игроки

Кике Гарсия забил первый гол Эспаньола в последних двух домашних матчах после «сухой» серии с середины сентября до середины февраля.

Мартин Сатриано в 6 из последних 8 матчей Хетафе или забивал, или получал жёлтую карточку (или и то, и другое), включая последние три игры (2 гола, 2 жёлтые).

Кадровая ситуация

У Эспаньола дисквалифицирован Шарль Пикель, у Хетафе – Абдель Абкар.

Матч состоится в субботу 21 марта и начнется в 17:15 по Киеву.

Самые громкие футбольные события – на расстоянии одного клика. На платформе GGBET собраны прогнозы на главные матчи, актуальные коэффициенты и десятки вариантов ставок для фанов. Здесь каждый может выбрать свой сценарий игры и открыть для себя новый опыт боления.

