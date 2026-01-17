Аналитики оценили перформанс украинских легионеров Жироны, которые помогли команде Мичела победить Эспаньол (2:0) в стартовом матче 20 тура Ла Лиги.

Владислав провел на поле все 90 минут и отметился дублем с пенальти. Статистические порталы SofaScore и WhoScored выставили ему одинаковую оценку 7.3.

Выступление Цыганкова в дерби Каталонии было оценено аналитиками 6.7 и 6.8 соответственно.

Жирона с 24 очками поднялась на девятое место в Ла Лиге. 26 января команда Ваната и Цыганкова дома примет Хетафе.