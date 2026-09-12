Сергей Разумовский

В четвертом туре английской Премьер-лиги произошло сразу четыре неожиданных результата. Астон Вилла не смогла удержать ничью с Ноттингем Форест, Кристал Пэлас уступил Ипсвичу в меньшинстве, Ливерпуль потерял очки в домашнем матче с Фулхэмом, а Челси не одолел Халл Сити на Стэмфорд Бридж.

Астон Вилла – Ноттингем Форест – 1:2

Бирмингемская команда на своем поле первой пропустила, но после перерыва сумела восстановить равновесие. На 46-й минуте Делап вывел Ноттингем Форест вперед, а на 74-й минуте Алисон сравнял счет.

Хозяева пытались развить успех и вырвать победу, однако в конце встречи именно гости нанесли решающий удар. На 88-й минуте Игор Жезус забил второй мяч Ноттингем Форест и принес своей команде победу.

Кристал Пэлас – Ипсвич – 2:3

Кристал Пэлас активно начал матч и уже на 14-й минуте открыл счет усилиями Халайли. Однако Ипсвич быстро ответил двумя голами. Эмерсонн отличился на 23-й минуте, а Девис еще до перерыва вывел гостей вперед.

Во втором тайме Кристал Пэлас, играя в меньшинстве, сумел сравнять счет. На 75-й минуте Ларсен реализовал свою возможность и сделал счет 2:2.

Казалось, что хозяева смогут удержать ничью, но Ипсвич вырвал победу в последнюю минуту основного времени. Флемминг забил на 90-й минуте и принес гостям три очка.

Ливерпуль – Фулхэм – 0:0

Ливерпуль не смог продемонстрировать привычное доминирование на Энфилде. Хозяева контролировали мяч и пытались обострять игру у ворот Фулхэма, но созданных моментов оказалось недостаточно для победы.

Фулхэм грамотно действовал в обороне и сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. В итоге команды завершили встречу без забитых мячей, а Ливерпуль потерял важные очки в домашнем матче.

Челси – Халл – 2:2

Челси открыл счет уже на седьмой минуте. Роджерс воспользовался возможностью и вывел лондонцев вперед.

Тем не менее, Халл Сити не растерялся и еще до перерыва перевернул ход матча. Беллами отличился дважды – на 28-й и 34-й минутах. Таким образом, гости забили два мяча за шесть минут и заставили фаворита отыгрываться.

Челси сумел избежать поражения после гола Жоао Педро на 66-й минуте. Однако вырвать победу лондонцам не удалось – матч завершился вничью 2:2.

После четырех туров Халл набрал восемь очков и продолжает сенсационно опережать Челси, у которого семь баллов. Ливерпуль с шестью очками занимает шестое место, а Ипсвич с таким же количеством баллов расположился седьмым.

Кристал Пэлас набрал три очка и находится у нижней части турнирной таблицы. Астон Вилла имеет всего один балл и также неожиданно оказалась среди аутсайдеров чемпионата.

АПЛ, четвертый тур

Астон Вилла – Ноттингем Форест 1:2

Голы: Алисон, 74 – Делап, 46, Игор Жезус, 88

Кристал Пэлас – Ипсвич 2:3

Голы: Халайли, 14, Ларсен, 75 – Эмерсонн, 23, Девис,45, Флемминг, 90

Видалення: Дисаси, 34 (удаление)

Ливерпуль – Фулхэм 0:0

Челси – Халл 2:2

Голы: Роджерс, 7, Жоао Педро, 66 – Беллуми, 28, 34