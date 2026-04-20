Сергей Разумовский

В матче 24-го тура украинской Премьер-лиги Александрия потерпела разгромное домашнее поражение от Вереса со счетом 0:3.

Гости уверенно воспользовались своими моментами и забили трижды. Авторами голов в составе ровенской команды стали Фабрисио, Игорь Харатин и Баия.

Для Александрии эта неудача стала очередным подтверждением затяжного кризиса. Команда не может победить в чемпионате с 27 сентября, когда добыла минимальную победу над Полтавой со счетом 1:0.

После очередного поражения Александрия продолжает оставаться среди аутсайдеров турнира. В настоящее время команда занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ. Более того, последняя Полтава (11) на расстоянии одного очка приблизилась к действующему вице-чемпиону (12).

