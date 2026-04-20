Это не происходило с сентября. Действующий вице-чемпион Украины демонстрирует ужасную статистику
Шаран, похоже, так и не спасет серебряного призера от вылета уже в следующем сезоне после исторической кампании
около 1 часа назад
В матче 24-го тура украинской Премьер-лиги Александрия потерпела разгромное домашнее поражение от Вереса со счетом 0:3.
Гости уверенно воспользовались своими моментами и забили трижды. Авторами голов в составе ровенской команды стали Фабрисио, Игорь Харатин и Баия.
Для Александрии эта неудача стала очередным подтверждением затяжного кризиса. Команда не может победить в чемпионате с 27 сентября, когда добыла минимальную победу над Полтавой со счетом 1:0.
После очередного поражения Александрия продолжает оставаться среди аутсайдеров турнира. В настоящее время команда занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ. Более того, последняя Полтава (11) на расстоянии одного очка приблизилась к действующему вице-чемпиону (12).
Смотрите видеообзор матча Александрия – Верес!
