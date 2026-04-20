Убедительная победа в гостях. Верес забил три мяча в ворота Александрии
Точными ударами отметились Фабрисиу, Харатин и Гильерме
около 1 часа назад
Ровенский Верес одержал победу над Александрией в матче 24-го тура чемпионата Украины.
Гости заложили фундамент победы еще в первом тайме. Счет открыл Фабрицио Янг точным ударом головы. Впоследствии преимущество ровенцев удвоил Игорь Харатин, отправив мяч ударом из-за пределов штрафной площадки.
Во втором тайме точку в матче в компенсированное время поставил Гильерме Баия.
УПЛ. 24-й тур
Голы: Фабрицио, 7, Харатин, 39, Гильерме, 90
Благодаря этому успеху Верес набрал 29 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. У Александрии 12 баллов в активе, и она занимает предпоследнее место в УПЛ.
Карпаты сыграли вничью с Эпицентром в безголевом матче.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
