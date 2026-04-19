Исторический украинский финал: Костюк обыграла Подрез в решающем матче на турнире в Руане
Марта одержала победу в двух сетах
около 3 часов назад
Марта Костюк (WTA 28) завоевала титул на грунтовом турнире WTA 250 во французском Руане. В финале 23-летняя украинка победила свою соотечественницу, 19-летнюю Веронику Подрез (WTA 209).
Поединок стал первым в истории решающим матчем на уровне WTA-тура, в котором встретились две представительницы Украины.
Встреча длилась 1 час 20 минут и завершилась победой Костюк в двух сетах.
WTA 250. Руан (Франция). Финал
Марта Костюк (Украина) — Вероника Подрез (Украина) — 6:3, 6:4
«Рада, что в этот раз не играю против первой ракетки мира»: Костюк — о выходе в финал в Руане.
