Сергей Разумовский

Нападающий киевского Динамо Владислав Блэнуцэ продолжит карьеру в польской Лехии. О переходе двадцатичетырехлетнего румынского форварда сообщила пресс-служба украинского клуба.

Лехия также подтвердила трансфер футболиста. Блэнуцэ присоединился к польской команде на постоянной основе и подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2031 года. Таким образом, нападающий получил долгосрочное соглашение с клубом из Гданьска.

По информации Digi Sport, сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро. При этом издание сообщает, что в новой команде Блэнуцэ будет получать большую зарплату, чем в Динамо.

Ранее стало известно, что годовая зарплата румынского форварда в киевском клубе составляла 520 тысяч евро. Контракт нападающего с Динамо действовал до 2030 года, однако стороны решили прекратить сотрудничество уже этим летом.

В составе киевской команды Блэнуцэ не смог стать основным футболистом. В прошлом сезоне он провел за Динамо 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и оформил один автогол. Нападающий получал игровое время, но не сумел убедить тренерский штаб в готовности регулярно выходить в стартовом составе.

Переход в Лехию может стать для Блэнуцэ возможностью получать больше игровой практики и постепенно закрепиться в новой команде. Польский клуб рассчитывает на его молодость, физические данные и умение действовать на позиции центрального нападающего.

Бленуце родился в Молдове. На юношеском уровне он представлял молдавские сборные, после чего продолжил международную карьеру в системе сборных Румынии. Форвард выступал за команды Румынии U-20 и U-21.

В 2025 году Блэнуцэ принял участие в чемпионате Европы среди игроков до 21 года. Выступления на международном уровне позволили нападающему получить дополнительный опыт и привлечь внимание клубов за пределами Румынии.