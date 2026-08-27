Павел Василенко

Скандальный форвард киевского Динамо Владислав Бленуце близок к подписанию контракта с Лехией украинского главного тренера Владислава Лупашко, сообщает популярное румынское издание Digi Sport.

По данным источника, футболист подпишет соглашение сроком на пять лет, а Лехия выплатит Динамо 1,5 миллиона евро.

Еще до приезда в киевский клуб Бленуце попал в скандал, когда в его соцсетях был замечен российский контент.

За Динамо он провел всего 11 матчей (307 минут), в которых забил один гол.

После первых пяти туров во втором дивизионе Польши Лехия находится на 16-м месте в зоне вылета с четырьмя очками.