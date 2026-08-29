Определились соперницы украинских теннисисток на старте US Open-2026
Костюк сыграет против австралийки, Свитолина – с представительницей Аргентины
По итогам квалификации определились все участницы основной сетки женского одиночного разряда US Open-2026.
Три украинские игрокини получили своих соперниц-квалифаеров на старте мейджора.
Марта Костюк (WTA №11) сыграет против австралийки Сторм Хантер (WTA №169).
Ангелина Калинина (WTA №49) встретится с японкой Химено Сакацуме (WTA №144).
Даяна Ястремская (WTA №112) встретится с итальянкой Лукрецией Стефанини (WTA №119).
Ранее определились соперницы ещё четырёх украинок: Элина Свитолина (WTA №9) сыграет против аргентинской Соланы Сьерры, Дарья Снигур (WTA №44) встретится с нейтральной теннисисткой с российским паспортом Дианой Шнайдер, Александра Олейникова (WTA №46) сыграет против американки Риз Брентмаер, а Юлия Стародубцева (WTA №74) – против немки Эллы Зайдель.
US Open пройдет с 30 августа по 13 сентября.
Напоминаем, Виталий Сачко проиграл во втором раунде квалификации US Open 2026.
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