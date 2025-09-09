Экс-футболист сборной Украины Александр Головко подвел итоги матча 2 тура квалификации ЧМ-2026 против Азербайджана (0:0). Его слова приводит MEGOGO.

100% стоит оставаться. Нужно оставаться, доводить дело до конца и потом по результату говорить. И не только он будет отвечать, а и те, кто отвечает за сборные команды. Что бы произошло или не произошло. Давайте подождем.

Да, сегодня все мы расстроены. Тем более, после игры говорить об отставке тренера? О чем мы сейчас говорим? Мы говорим, что есть футболисты, которые не могут играть в Лиге чемпионов. Те же азербайджанцы играют в Лиге чемпионов. Можно же и так сказать. Шучу, но почему мы решили, что будем выносить команды по 4:0, 5:0?

Это провал, но это дистанция. Если есть стратегия — нужно ее придерживаться. Мы понимаем, как играет Ребров. Уже есть доверие к нему, а если мы будем говорить, что все плохо — все будет плохо — сказал Головко.