Сергей Стаднюк

Юношеская сборная Украины U-17 (игроки не старше 2009 года рождения) завершила выступления на международном турнире в Хорватии. Эти матчи команда Александра Сытника рассматривала как важный этап подготовки к квалификации Евро-2026 (U-17). Стоит отметить, что все соперники украинцев были на год старше. В первом поединке сине-желтые минимально уступили Катару U-18 (1:2), а во второй игре сыграли вничью с Польшей U-18 (2:2).

Последним соперником стала сборная ОАЭ U-18, которая благодаря дублю Сейфа да Косты повела со счетом 2:0 еще до перерыва. Украинцы могли сократить отставание после очевидной игры рукой защитника соперника на линии ворот, но арбитр не зафиксировал нарушения. Несмотря на несколько шансов, забить не удалось, а в компенсированное время эмиратцы забили в третий раз. Поэтому поражение 0:3 и завершение турнира без побед.

Параллельно в соревнованиях в Швеции участвовала юношеская сборная Украины U-18 (футболисты не старше 2008 года рождения). После уверенной победы над Норвегией (6:1) и успеха в матче со Швецией (2:0) решающим стал поединок против Дании, которая также имела две победы. Именно эта игра определяла победителя турнира.

Уже на 13-й минуте датчане открыли счет после мастерского штрафного Николаса Хаммельгарда. Во втором тайме украинцы пытались переломить игру, но на 57-й минуте пропустили с пенальти, который реализовал Якоб Амбак. На 73-й минуте Дарами оформил итоговое 0:3. Таким образом, сборная Украины U-18 завершила турнир на втором месте.



Команда И В Н П М О 1 Дания 3 3 0 0 11 — 4 9 2 Украина 3 2 0 1 8 — 4 6 3 Швеция 2 0 0 2 3 — 6 0 4 Норвегия 2 0 0 2 2 — 10 0

Товарищеские матчи

Украина (U-17) – ОАЭ (U-18) 0:3

Голы: да Коста,17, 28, ?, 90+4

Украина U-17: Пожар, Яблонский (Смотрицкий, 66), Шупик, Рудзей (Сердюк, 46), Сорочинский (Пламинский, 46), Сафонов (Кожушко, 46), Шукалович (к) (Волошко, 46), Кощий (Бурафцов, 46), Гололобов (Гордеев, 46), Коман (Панчишин, 87), Ященко (Левицкий, 66).

Предупреждения: Абдулла, 67, Салем, 79

Украина (U-18) – Дания (U-18) 0:3

Голы: Хаммельгард, 13, Амбак, 57, (пен.), Дарами, 73

Украина (U-18): Ткаченко, Мельник (Король, 46, Огородник, 73), Костюк (к), Зудин, Кутья, Зубрий, Балакай (Середа, 46), Толстолис (Иваськов, 46), Залипка (Мурадян, 46), Меньшиков (Захаркив, 62),Джурабаев (Кожж, 62).

Предупреждения: Кутья, 52, Огородник, 90+2, Зудин, 90+3, Мурадян, 90+3 – Феттерляйн, 64, Бролд, 90+2

Удаления: Костюк, 90+4

