Сергей Стаднюк

Завершились два из трех матчей игрового дня понедельника, 8 сентября, в седьмом туре украинской Второй лиги.

Полесье-2 в домашних стенах устроило настоящий разгром Атлету. Хозяева забили шесть мячей без ответа. Счет открыл Микитюк в первом тайме. Сразу после перерыва его удвоил Раско, который позже оформил дубль. Во втором тайме также отличились Иванов и Йока, причем последний также записал на свой счет два гола.

Полесье-2 набрало 15 очков и догнало Самбор-Ниву-2, сыграв на один матч больше. Атлет (6) один из аутсайдеров группы А.

В группе Б встреча между Александрией-2 и Черноморцем-2 завершилась вничью — 1:1. Сначала Пшеничнюк вывел одесситов вперед на 59-й минуте, однако через десять минут Шаповалов восстановил равновесие. На большее возможностей команд уже не хватило.

Дуэль Диназа с Чайкой также выдалась напряженной. Единственный гол в матче забил Венгр с пенальти во втором тайме. Для хозяев ситуация усложнилась после удаления Рудницкого на 71-й минуте. А еще через четыре оборота секундной стрелки прозвучала воздушная тревога.

Интересно, что эта игра уже переносилась ранее на 8 сентября. На этот раз поединок всё-таки начался, но был прерван. Как сообщила пресс-служба ПФЛ, из-за длительного ожидания отбоя, завершение снова пришлось отложить.

Александрия-2 набрала 15 очков, сравнявшись с лидерами группы Б Колосом-2 и Ребелом-2. Однако у дубля ковалевцев есть игра в запасе.

Вторая лига, седьмой тур

Группа А

Полесье-2 – Атлет 6:0

Голы: Микитюк, 24, Раско, 46, 76, Иванов, 54, Йока, 61, 75

Группа Б

Александрия-2 – Черноморец-2 1:1

Голы: Шаповалов, 69 – Пшеничнюк, 59

Диназ – Чайка 0:1 (75-я минута)

Гол: Венгр, 54 (пен.)

Удаление: Рудницкий, 71