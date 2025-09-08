Матч чемпионата Украины снова не доиграли из-за воздушной тревоги, разгром от Полесья, ничья Александрии
Результаты игрового дня понедельника, 8 сентября
Завершились два из трех матчей игрового дня понедельника, 8 сентября, в седьмом туре украинской Второй лиги.
Полесье-2 в домашних стенах устроило настоящий разгром Атлету. Хозяева забили шесть мячей без ответа. Счет открыл Микитюк в первом тайме. Сразу после перерыва его удвоил Раско, который позже оформил дубль. Во втором тайме также отличились Иванов и Йока, причем последний также записал на свой счет два гола.
Полесье-2 набрало 15 очков и догнало Самбор-Ниву-2, сыграв на один матч больше. Атлет (6) один из аутсайдеров группы А.
В группе Б встреча между Александрией-2 и Черноморцем-2 завершилась вничью — 1:1. Сначала Пшеничнюк вывел одесситов вперед на 59-й минуте, однако через десять минут Шаповалов восстановил равновесие. На большее возможностей команд уже не хватило.
Дуэль Диназа с Чайкой также выдалась напряженной. Единственный гол в матче забил Венгр с пенальти во втором тайме. Для хозяев ситуация усложнилась после удаления Рудницкого на 71-й минуте. А еще через четыре оборота секундной стрелки прозвучала воздушная тревога.
Интересно, что эта игра уже переносилась ранее на 8 сентября. На этот раз поединок всё-таки начался, но был прерван. Как сообщила пресс-служба ПФЛ, из-за длительного ожидания отбоя, завершение снова пришлось отложить.
Александрия-2 набрала 15 очков, сравнявшись с лидерами группы Б Колосом-2 и Ребелом-2. Однако у дубля ковалевцев есть игра в запасе.
Вторая лига, седьмой тур
Группа А
Полесье-2 – Атлет 6:0
Голы: Микитюк, 24, Раско, 46, 76, Иванов, 54, Йока, 61, 75
Группа Б
Александрия-2 – Черноморец-2 1:1
Голы: Шаповалов, 69 – Пшеничнюк, 59
Диназ – Чайка 0:1 (75-я минута)
Гол: Венгр, 54 (пен.)
Удаление: Рудницкий, 71
