Павел Василенко

Имя Юргена Клоппа снова оказалось в центре слухов вокруг мадридского Реала. Испанская пресса не перестает гадать, кто же возглавит «Королевский клуб» после непростого старта Альваро Арбелоа, и все чаще в заголовках появляется именно фамилия немецкого специалиста.

Действующий директор по футбольным операциям группы Red Bull еще несколько дней назад пытался погасить эти слухи. Клопп заявил, что не переживает за ситуацию в Реале и полностью доволен своей нынешней ролью. Впрочем, футбольный мир продолжает читать между строк и ловить каждое его движение или улыбку.

Недавно Клоппа заметили на матче НБА в Берлине, где встречались Орландо Мэджик и Мемфис Гриззлис. Он выглядел спокойным и расслабленным, но даже там избежать футбольных тем не удалось. Журналист ESPN в шуточной форме поинтересовался будущим тренера, намекнув, что в Мадриде тоже очень любят баскетбол.

Реакция Клоппа была показательной: немец лишь широко улыбнулся, рассмеялся и ответил коротко и загадочно: «Это замечательно. Возможно, кто-то из них тоже смотрел эту игру». Фраза без конкретики лишь подогрела слухи – и теперь в Мадриде внимательно следят не только за словами Клоппа, но и за его настроением.