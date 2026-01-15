Павел Василенко

Бывший главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп серьезно задумался о возвращении к активной тренерской деятельности. По информации немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, 57-летний специалист является вполне реалистичным кандидатом на пост нового наставника мадридского Реала.

После неожиданного увольнения Хаби Алонсо имя Клоппа сразу появилось в заголовках испанской и европейской прессы. Тем не менее, публично немец дистанцировался от слухов, подчеркивая, что в настоящее время сосредоточен на работе спортивного директора по футбольным вопросам в концерне Red Bull. Однако, как утверждает Плеттенберг, за кулисами ситуация выглядит иначе.

Клопп уже не исключает возвращения на тренерскую скамью и готов рассмотреть варианты, если получит по-настоящему амбициозное предложение. На данный момент есть два проекта, которые могут убедить специалиста сменить свою нынешнюю роль. Первый – это работа в мадридском Реале, где после очередных кадровых изменений ищут харизматичного лидера с опытом работы на высочайшем уровне. Второй вариант – национальная сборная Германии, которую сейчас возглавляет Юлиан Нагельсманн, но его будущее может проясниться только после чемпионата мира 2026 года.

Напомним, Клопп оставил Ливерпуль летом 2024 года, взяв паузу после многолетней напряженной работы. Ближайшие месяцы могут стать решающими: если появится проект, который действительно его вдохновит, возвращение одного из самых ярких тренеров современности станет реальностью.