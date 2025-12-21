Сергей Разумовский

Астон Вилла выдала впечатляющий отрезок, оформив серию из десяти побед подряд в матчах английской Премьер-лиги и в целом во всех турнирах. Для бирмингемцев это показатель, который подчеркивает стабильность и высокий темп набора очков, ведь команда регулярно побеждает независимо от соревнования и уровня соперников.

Интересно, что в последний раз подобная победная серия удавалась клубу еще более века назад — в 1914 году. Отсчет нынешней успешной полосы начался после последнего на сегодняшний день поражения: 1 ноября Астон Вилла уступила Ливерпулю со счетом 0:2. После этого команда существенно прибавила в результатах, выиграв семь матчей в чемпионате Англии и еще три встречи в Лиге Европы, доведя общую серию побед до десяти.

Напомним, в 17-м туре английской Премьер-лиги Астон Вилла одолела Манчестер Юнайтед (2:1).