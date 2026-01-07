Эвертон с Миколенко не удержал победу против Вулверхэмптона в матче с двумя удалениями
«Ириски» не смогли обыграть аутсайдера
Фото - Getty Images
Эвертон дома сыграл вничью с аутсайдером Вулверхэмптоном (1:1) в матче 21-го тура Английской Премьер-лиги. Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко провел полную встречу за «ирисок».
Счет открыли хозяева усилиями Майкла Кина, гости отыгрались во втором тайме после гола Матеуса Мане.
В конце встречи Эвертон остался вдесятером после удаления Кина. А вскоре и вовсе вдевятером, когда вторую желтую показали Джеку Грилишу.
Эвертон занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея 29 набранных баллов. Вулверхэмптон остался на последней, 20-й позиции с семью очками.
АПЛ, 21-й тур
Эвертон – Вулверхэмптон – 1:1
Голы: Кин, 17 – Мане, 69.