Английский журналист Деклан Карр выступил с рекомендацией для Эвертона рассмотреть вариант продажи украинского левого защитника Виталия Миколенко.

«26-летний футболист не забил ни одного гола в Премьер-лиге в этом сезоне и создал лишь одну серьезную возможность, продемонстрировав свою неэффективность, когда его команда владеет мячом.

Мерсисайдцам нужна новая опция, кто-то, кто умеет играть в обороне и может помочь им продвигаться вперед и создавать моменты, а это не Миколенко, он никогда не был таким за время своего пребывания на Мерсисайде.

Уход будет лучшим вариантом для обеих сторон, и Фридкины не могут продолжать устанавливать за защитника цену, которая делает его переход невозможным», — написал Карр для Goodison news.