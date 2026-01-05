Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес прокомментировал поражение своей команды в 20-м туре Английской Премьер-лиги, в котором подопечные уступили Брентфорду со счетом 2:4.

По словам наставника, у него есть серьезные претензии к защитникам клуба, поскольку оборона выглядела слабо, а игра команды оказалась хуже по качеству, чем в предыдущем матче с Ноттингем Форест.

«Я разочарован, мы сегодня показали очень слабую игру. Начали матч довольно хорошо. Их вратарь сделал хороший сейв в первом тайме, и у нас был хороший шанс перед их голом. Но, думаю, больше всего разочаровывает – как мы сегодня пропускали голы.

Мы совсем не наслаждались игрой. После похвалы, которую игроки получили за выступление среди недели против Ноттингем Форест, это почти противоположная ситуация из-за того, насколько плохо мы действовали в обороне», — сказал Моэс.