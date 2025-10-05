Эвертон с Миколенко переиграл обидчика Динамо
«Ириски» заработали три очка
25 минут назад
Фото - Getty Images
В седьмом туре Английской Премьер-лиги Эвертон украинского защитника Виталия Миколенко переиграл Кристал Пэлас (2:1), который в предыдущем матче в Лиге конференций обыграл киевское Динамо (2:0).
В первом тайме игры Муньос вывел вперед гостей. Во втором тайме Ндиайе реализовал пенальти, сравняв счет. В компенсированные минуты хозяева забили гол: отличился Грилиш.
Защитник Эвертона Миколенко отыграл весь матч.
После семи туров Эвертон имеет в активе 11 очков и занимает в турнирной таблице АПЛ седьмую строчку, а Кристал Пэлас – пятую, имея 12 зачетных баллов.
АПЛ, 7-й тур
Эвертон – Кристал Пэлас – 2:1
Голы: Ндиайе, 76 (пенальти), Грилиш, 90+3 – Муньос, 37.