Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко провел полный матч 6 тура Английской Премьер-лиги против Вест Хэма.

Встреча состоялась 29 сентября в Лондоне на арене Hill Dickinson Stadium и завершилась ничейным результатом 1:1.

По итогам поединка авторитетный статистический портал Whoscored поставил Миколенко оценку 6.6 из 10 возможных, что оказалось одним из средних показателей среди игроков мерсисайдского клуба. Лучшим футболистом матча стал центральный защитник Эвертона Майкл Кин, который забил единственный мяч своей команды.

Для украинца это уже пятая игра этого сезона, однако результативными действиями он пока не отметился. Контракт Миколенко с английским клубом рассчитан до июня 2026 года, а его рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.