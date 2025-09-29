Миколенко вместе с Эвертоном устроили краш-тест новому тренеру Вест Хэма
Команда украинца упустила победу на родной арене
около 11 часов назад
Виталий Миколенко / Фото - Getty Images
Эвертон и Вест Хэм закрывали программу 6 тура АПЛ. Матч в Ливерпуле завершился со счетом 1:1.
Команды обменялись голами в каждом из таймов - Кин на 18-й минуте подключился на стандарт, переправив мяч в ворота гостей из Лондона.
Наставнику Эвертона Дэвиду Мойесу не удалось удержать победный результат против бывшего клуба. На 65-й минуте атака Вест Хэма завершилась фирменным взятием ворот Боуэна, который не дал испортить дебют Нуну Эшпириту Санту во главе молотобойцев.
АПЛ. 6 тур
Эвертон - Вест Хэм 1:1
Голы: Кин, 18 - Боуэн, 65
