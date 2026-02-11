Павел Василенко

Эвертон украинского 26-летнего левого защитника Виталия Миколенко дома проиграл Борнмуту (1:2) в рамках 26-го тура АПЛ.

Хозяева вышли вперед в конце первого тайма, но не удержали победу, пропустив два мяча во второй половине матча.

Миколенко вышел в стартовом составе и был заменен на 93-й минуте.

Эвертон занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 37 очков. Борнмут – девятый (37 баллов).

АПЛ, 26-й тур

Эвертон – Борнмут – 1:2

Голы: Ндиайе, 42 – с пенальти (1:0). Райан, 61 (1:1). Адли, 64 (1:2).