В матче 26-го тура Английской Премьер-лиги Эвертон встретится с Борнмутом. Игра пройдет на арене Хилл Дикинсон Стэдиум в Ливерпуле, стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Украинский защитник Виталий Миколенко появится на поле с первых минут в составе ирисок. В прошлом туре против Фулхэма, который завершился победой Эвертона со счетом 2:1, украинец отметился результативной передачей, но также записал в свой актив автогол.

В этом сезоне Миколенко провел за ливерпульский клуб 24 матча во всех официальных соревнованиях, отметившись одной голевой передачей и одним мячом в собственные ворота.

Ранее звездный одноклубник Миколенко перенес операцию и сообщил, что сезон для него завершен.