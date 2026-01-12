Вратарь Полесья Евгений Волынец высказался по поводу окончания отпуска, а также продления сотрудничества с клубом. Новый контракт с 32-летним голкипером рассчитан до лета 2028 года.

«С первого дня, как у нас начались с клубом переговоры о продлении контракта, я на сто процентов знал, что хочу здесь остаться, и поэтому продолжались переговоры. Думаю, что и клуб доволен, что я остаюсь. И, конечно, я тоже доволен, что я здесь остаюсь.

Это тот клуб, где ты хочешь играть и где ты хочешь побеждать. Думаю, что сейчас очень много футболистов в Украине, которые хотят сюда попасть. Поэтому это уже своего рода бренд. И это клуб, в котором действительно хочется находиться каждый день.

Побеждать в каждом матче. И так как Полесье занимало уже пятую-четвертую строчку, то в начале — сделать шаг вперед», — сказал вратарь.