ФК «Полесье» завершил сезон УПЛ победой над львовским «Рухом» и впервые в своей истории завоевал бронзовые медали чемпионата Украины. Подопечные Руслана Ротаня финишировали в топ-3 чемпионата, чем гарантировали себе участие в еврокубках.

После финального свистка на стадионе состоялась церемония награждения бронзовых призеров чемпионата. К празднованию присоединился GGBET — официальный спонсор ФК «Полесье», который вручил клубу сертификат на 2 000 000 гривен поддержки.

«Волки с невероятным азартом выгрызали свое место среди лучших, и мы гордимся таким результатом», — отметил CEO GGBET Сергей Мищенко.

В GGBET также подчеркнули, что если бы компания вручала награду за совместную работу в течение сезона, «Полесье» точно получило бы одну из самых престижных наград. Также после матча состоялось награждение «Волка сезона» — игрока, который стал одним из символов команды в этом чемпионате. По итогам голосования награду получил Эдуард Сарапий, который в течение сезона внес значительный вклад в результат.

Сезон-2025/26 стал для «Полесья» историческим — с бронзовыми медалями УПЛ, выходом в еврокубки и аншлагами на домашних матчах в Житомире. В течение чемпионата «Полесье» оставалось среди лидеров УПЛ, а родной стадион в Житомире стал местом, где по-настоящему ощущалась футбольная атмосфера города.

Напомним, что уже в июле команда сыграет матчи квалификации в Лиге конференций.

