Сергей Разумовский

В первом туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Португалии не смогла победить ДР Конго. Поединок первого тура группы H завершился вничью — 1:1. Основные события встречи произошли еще в первом тайме.

Главным событием матча стал очередной исторический рекорд Криштиану Роналду. 41-летний капитан Португалии вышел в стартовом составе и стал самым возрастным полевым футболистом в истории чемпионатов мира, который начал матч мундиаля с первых минут.

Кроме того, этот чемпионат мира стал для Роналду уже шестым в карьере. Таким образом, португалец стал вторым игроком в истории футбола, который принял участие в шести мундиалях. Ранее этого достижения добился Лионель Месси.

Несмотря на исторический вечер для Роналду, помочь Португалии одержать победу ему не удалось. Команда Роберто Мартинеса быстро вышла вперед: уже на старте встречи Жоау Невеш, который недавно стал двукратным победителем Лиги чемпионов, открыл счет ударом головой.

Тем не менее развить преимущество португальцы не смогли. В конце первого тайма ДР Конго ответила своим голом: Висса также забил головой и сравнял счет фактически «в раздевалку», поразив фаворита на последней секунде.

Во втором тайме Португалия пыталась дожать соперника, однако оборона ДР Конго устояла. В итоге обе команды набрали по одному очку на старте турнира.

Ничья Португалии открыла шанс для Колумбии уже после первого тура возглавить группу H. Колумбийцы сыграют против дебютанта чемпионата мира — сборной Узбекистана. Матч состоится утром, в 5:00.

Чемпионат мира-2026. Групповой этап, первый тур

Португалия – ДР Конго 1:1

Голы: Жоау Невеш, 6 – Висса, 45+5

Португалия: Кошта, Канселу, Араужу, Вейга, Мендеш (Семеду, 72), Невеш, Витинья (Рамуш, 83), Силва (Консейсау, 46), Фернандеш, Нету (Леау, 71), Роналду

ДР Конго: Мпанси, Ван-Биссака (Калулу, 85), Мбемба, Туанзебе, Капуади, Масуаку (Ж. Каэмбе, 74), Мукамба (Садики, 57), Мутуссами, Э. Каэмбе (Пикель, 74), Висса, Бакамбу (Банза, 75)

Предупреждения: Силва (13), Семеду (88), Араужу (90+2) – Мбемба (32)

Видео: MEGOGO