Сергей Разумовский

Криштиану Роналду установил еще одно историческое достижение на чемпионатах мира.

Нападающий сборной Португалии вышел в стартовом составе на матч первого тура группового этапа ЧМ-2026 против ДР Конго. На момент начала встречи Роналду было 41 год и 132 дня.

Как сообщает Opta Sports, благодаря этому португалец стал самым возрастным полевым футболистом в истории чемпионатов мира, который начал матч мундиаля с первых минут. Ранее подобного показателя среди полевых игроков на турнире не фиксировали.

Для Роналду это уже не первый чемпионат мира в карьере. На мундиалях он дебютировал еще в 2006 году, когда выступал за сборную Португалии на турнире в Германии. Именно тот чемпионат мира до сих пор остается самым успешным для форварда по командному результату: португальская сборная дошла до полуфинала.

В целом в своем активе Криштиану записал 23 матча на чемпионатах мира. В этих поединках он забил восемь голов, оставаясь одним из самых результативных и влиятельных игроков своей сборной на мировых первенствах.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси побил один из рекордов Криштиану Роналду.