Сергей Разумовский

Криштиану Роналду повторил историческое достижение Лионеля Месси на чемпионатах мира. Капитан сборной Португалии вышел в стартовом составе на матч первого тура группового этапа ЧМ-2026 против ДР Конго. Для 41-летнего форварда этот мундиаль стал уже шестым в карьере.

Таким образом, Роналду стал вторым футболистом в истории, который сыграл на шести чемпионатах мира. Ранее это достижение покорилось Лионелю Месси, который накануне отметился хет-триком в матче сборной Аргентины против Алжира со счетом 3:0.

Роналду дебютировал на мировых первенствах в 2006 году. Тогда сборная Португалии дошла до матча за третье место и завершила турнир четвертой. Именно этот результат до сих пор остается лучшим для Криштиану на чемпионатах мира.

В целом португалец провел 22 матча на мундиалях и забил восемь голов. Помимо выступлений на чемпионатах мира, Роналду имеет значительные достижения со сборной Португалии: в 2016 году он выиграл чемпионат Европы, а также дважды становился победителем Лиги наций УЕФА. На уровне национальной команды в активе легендарного нападающего 143 гола в 228 матчах.

После игры с ДР Конго сборная Португалии продолжит выступления на групповом этапе ЧМ-2026 матчами против Узбекистана и Колумбии. Ранее также сообщалось, что Роналду покорилось еще одно уникальное достижение чемпионатов мира.