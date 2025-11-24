Украинский тренер Юрий Вернидуб попал в сферу интересов нескольких европейских команд, однако пока не принял ни одно из предложений. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

«Мы давали информацию, что Вернидубом предметно интересовался Лудогорец. У тренера есть принципиальная позиция не выезжать из страны без официального разрешения или же когда ему исполнится 60 лет 22 января. Лудогорец был готов терпеть и ждать Вернидуба до конца января. Не сложилось. В приоритете Юрия Михайловича работа за границей.

В 2021 году Вернидубом интересовался Нефтчи, который сейчас на восьмом месте в чемпионате Азербайджана. Не буду удивлен, если они снова захотят назначить его. Также был вариант из Венгрии, но Вернидуб отказался по морально-политическим причинам», – сказал Михаил Спиваковский в эфире «ТаТоТаке».