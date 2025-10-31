Бывший тренер Кривбаса и Зари Юрий Вернидуб поделился мыслями о будущем наставников Динамо Александра Шовковского и Шахтера Арды Турана.

Увольнение Турана? Это все зависит от руководства, тут сложно сказать. Только они могут вам сказать, что будет дальше. Но глядя на этот результат, который есть на сегодня – он не совсем хороший. Поэтому может случиться всё что угодно. Тем более чемпионат действительно интересный – есть Динамо, Шахтёр, Кривбасс, ЛНЗ, Полесье. Очень интересно. Думаю, ещё и Карпаты могут всё равно где-то влезть в эту борьбу. Разница между ними и Шахтёром составляет 9 очков, 20 туров осталось – может быть всё, что угодно.

Посмотрите – ЛНЗ начали хорошо, потом несколько игр проиграли и немного спустились. Теперь несколько матчей выиграли и уже находятся на третьем месте в чемпионате. Вот и всё.

Думаю, плотность в таблице говорит о том, что чемпионат выровнялся. Если раньше интереса было не так много – сначала после 10 туров отрыв Шахтёра и Динамо от других был намного больше и все понимали, что золотые и серебряные медали уже разыграны. Сейчас это очень интересно.

Мне так интересно – каждый тур кто-то выходит на первое место, кто-то на второе, на третье – всё меняется. Я понимаю, что действительно наш чемпионат ослаб, глядя на те результаты в еврокубках, национальной сборной. Не то время, которое даёт возможность для этого. Поэтому думаю, многие уехали, особенно молодые украинцы. Сейчас очень тяжело – такое время, война. Но думаю, надо всё равно болеть и делать всё, чтобы чемпионат шёл, потому что это интересно. Всё будет хорошо.

Что касается слухов вокруг Шовковского, я вообще на это смотрю так... Динамо не могло сыграть, было 6 ничьих, и его после каждого тура увольняли. Сейчас у Турана такая пошла чёрная полоса. Сейчас про Турана начнут писать. Самое главное, что есть о чём писать. Думаю, руководство разберётся и если тренер чувствует большое доверие от руководства – это большой плюс и для руководства, и для главного тренера, и для клуба. А если этого нет – то лучше этот шаг сделать раньше и уволить. Но я не думаю, что клуб от этого выиграет – или то Динамо, или то Шахтёр, – сказал Вернидуб в интервью ua.tribuna.com.