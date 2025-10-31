Бывший тренер Кривбаса и Зари Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча 11-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер – Динамо.

Будет тоже тяжелый матч. Шахтёр захочет отыграться, тем более если они обыграют Динамо – они могут сразу оторваться на четыре балла. Это уже какое-то отступление.

А Динамо будет в воскресенье делать всё, чтобы обыграть Шахтёр, обойти их, чтобы было преимущество в 2 балла. Поэтому я жду интересную игру. Самое главное, чтобы как можно меньше было травм у ребят, которые основные, и чтобы снова вышли и показали интересный футбол.

Но такие игры всегда смотреть интересно и с удовольствием. Мне нравится такая борьба, когда не знаешь, кто выиграет, а кто проиграет. Кто бы мог подумать, когда Шахтёр забил, а оно всё раз... Это футбол, надо всё до конца доигрывать.

Сколько уже лет они между собой конкурируют, поэтому будет интересно. И другие матчи будут интересными. Неплохая игра будет между ЛНЗ и Карпатами.

Руху некуда деваться, Зоре тоже нужно набирать. Все игры будут интересными. Сейчас такой чемпионат, что проходных матчей нет. Ты не знаешь, чего ждать – в последнем матче СК Полтава сыграла с Колосом вничью. Я, честно говоря, думал: Колос, наверное, выиграет. А он проигрывал два раза. Поэтому будем смотреть, следить и болеть за наш украинский футбол. Дай Бог, чтобы появлялось ещё больше молодых классных футболистов – это самое главное, – сказал Вернидуб в интервью Tribuna.com.