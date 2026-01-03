Европейский клуб интересуется форвардом Шахтера
Футболист может сменить команду
около 2 часов назад
Фото - ФК Шахтер
Центральный нападающий донецкого Шахтера Лассина Траоре попал в сферу интересов Антверпена.
Как сообщает Nieuwsblad, бельгийский клуб рассматривает подписание контракта с 24-летним форвардом не зимой, а летом, когда контракт буркинийца истечет и он станет свободным агентом.
В настоящее время Шахтер имеет в активе 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ.
Траоре в сезоне 2025/26 годов сыграл за «горняков» всего три матча: без результативных действий.