Павел Василенко

Центральный нападающий донецкого Шахтера Лассина Траоре попал в сферу интересов Антверпена.

Как сообщает Nieuwsblad, бельгийский клуб рассматривает подписание контракта с 24-летним форвардом не зимой, а летом, когда контракт буркинийца истечет и он станет свободным агентом.

В настоящее время Шахтер имеет в активе 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ.

Траоре в сезоне 2025/26 годов сыграл за «горняков» всего три матча: без результативных действий.