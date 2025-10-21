Европейский клуб может отдать украинского форварда в аренду
В Турции сообщили подробности
около 1 часа назад
Фото - ФК Трабзонспор
Украинский нападающий Трабзонспора Данило Сикан близок к тому, чтобы во время зимнего трансферного окна покинуть клуб.
По информации Günebakış, скорее всего зимой Сикан отправится на правах аренды в другую команду.
Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в Шахтер, или переехать в бельгийский чемпионат.
Сикан в нынешнем сезоне провел шесть матчей (90 минут) за турецкий клуб, забив гол и оформив ассист.
Контракт 24-летнего украинца с Трабзонспором действует до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в шесть миллионов евро.